NakamuraEmiが本日開催した地元・厚木市文化会館で開催したワンマンライブ＜NakamuraEmi 10TH ANNIVERSARY LIVE in 厚木市文化会館 〜 ただいま & いらっしゃいませ 〜＞にて新曲「デイジー」を披露、9月7日（日）にデジタルシングルとしてリリースすることを発表した。本楽曲はNakamuraEmiからファンへ向け、感謝の気持ちを歌ったメジャーデビュー10周年に相応しい楽曲となっている。また、来年1月31日（土）にUVERworldとの2
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 娘が強姦され死亡「許さない」
- 2. 「汚い」川口春奈の食べ方が物議
- 3. Mr.サンデー 視聴者アンケで衝撃
- 4. 逗子海岸へ無許可侵入 車動けず
- 5. 沖縄で刺された男性死亡 子逮捕
- 6. イッテQ 都合のいい起用不満の声
- 7. 伝説月9続編に唐田抜擢 批判の声
- 8. 悠仁さまへの「特別待遇」批判
- 9. 「サンマとれすぎ」異例の休漁へ
- 10. キモい 佐藤健のジムナンパ物議
- 1. 娘が強姦され死亡「許さない」
- 2. 逗子海岸へ無許可侵入 車動けず
- 3. 沖縄で刺された男性死亡 子逮捕
- 4. 「サンマとれすぎ」異例の休漁へ
- 5. 「雨天な」広陵OBが震えた隠語
- 6. SNS禁止抗議 ネパールで14人死亡
- 7. 軽乗用車から3人の遺体を発見
- 8. 参政党 豊田真由子氏が就任へ
- 9. 50℃前後で入浴か やけどで死亡
- 10. 解散に菅氏激怒 首相辞任の背景
- 1. 悠仁さまへの「特別待遇」批判
- 2. 田久保市長はしゃぐ投稿 大荒れ
- 3. FIREは地獄 想像絶する恐ろしさ
- 4. 石破氏辞任会見 指摘相次ぐ異変
- 5. 父の応答なし 実家で悲惨な光景
- 6. 夫にビンタかましたい 妻の後悔
- 7. 石破氏のフケ「誰も指摘しない」
- 8. 高市早苗氏 総裁選に出馬の意向
- 9. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 10. 八田容疑者 高1で同級生の胸刺す
- 1. トランプ氏 石破氏が好きだった
- 2. 韓国女優「1年に3度の流産」告白
- 3. 石破氏の辞任 中国「正直残念」
- 4. 日本人キャンセル 韓国で物議
- 5. 日本人女性の「驚くべき点」中国
- 6. ネッシー 3カ月ぶりに目撃か
- 7. 米国で2620億円当せん 過去2番目
- 8. 「半額SIMカード」巡り非難の声
- 9. 韓国の人気チアガールの美男美女
- 10. 180キロで6年逃げた車逮捕 海外
- 1. 自民党内で浮上 意外な有力候補
- 2. 26年に変わる年金のルール 解説
- 3. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
- 4. 美容室の倒産激増…根深い問題点
- 5. 本当にあった驚愕の退職理由50選
- 6. NY時間で円安 石破氏に近い状態?
- 7. NY金が大幅高 逃避買いに拍車
- 8. 45歳で年収700万円です。「約500万円」のキャンピングカー購入を考えていますが、問題なく払えるでしょうか？
- 9. エアコン吹き抜けにつけると後悔
- 10. 「課長」より「係長」収入高い?
- 1. Google検索 AIモードを提供開始
- 2. LINEアプリのリニューアル発表
- 3. 北欧の「長寿の町」に新事実
- 4. キャンプ用品の「非日常感」
- 5. Kindleで人気作品が50％pt還元中
- 6. DAISOのソーラー式モバ充に愕然
- 7. RTXシリーズに再現可能な不具合
- 8. LG「ロッカー型」の使い勝手は?
- 9. モンベルから、約2,500L浄水できる携帯用フィルター。ペットボトルにも接続可
- 10. iPhone 17 一部機種以外は12GB
- 11. プレミアム会員限定【見逃し配信】「動く･乗る･魅せる！巨大ロボの最前線」AI時代のヒューマノイドやロボットの未来、ロボット制御システムV-Sido開発者の吉崎航氏が語る【オンラインセミナー】
- 12. caseplay、「阪神タイガーズ」リーグ優勝デザインのスマホケースを販売開始
- 13. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
- 14. 【9/20発売】Apple WatchやAirPods 4など、Apple新製品がAmazonで予約スタート
- 15. セイコーウオッチのデザイナーが語る「継承」と「進化」の哲学
- 16. iPhoneからPixelに乗り換えて手に入れたもの、失ったもの
- 17. 画像生成AI巡りワーナーも提訴
- 18. パブリッシャーの期待外れに終わった司法省の Google 救済策 変わらぬ検索支配に嘆くメディア経営者たち
- 19. iPhone 15からiPhone 16に乗り換えるべき2パターンの人
- 20. 富士通、AIの軽量化と省電力に寄与する生成AI再構成技術を開発 - Takaneを強化し提供
- 1. 山本由伸の振る舞いに米絶賛
- 2. 大谷が「怠慢走塁」か 波紋呼ぶ
- 3. 9歳女児モデル 成長に驚きの声
- 4. 優勝の瞬間 佐藤輝明の行動に涙
- 5. 巨人が「マエケン獲り」で紛糾
- 6. 森保Jがドロー 最悪に近い結果
- 7. 沖学園「仕置き部屋」で凄絶暴力
- 8. 落合氏 阪神の優勝について語る
- 9. 新庄監督 イライラを隠しきれず
- 10. ド軍監督 朗希の先発「厳しい」
- 1. 「汚い」川口春奈の食べ方が物議
- 2. Mr.サンデー 視聴者アンケで衝撃
- 3. イッテQ 都合のいい起用不満の声
- 4. 伝説月9続編に唐田抜擢 批判の声
- 5. キモい 佐藤健のジムナンパ物議
- 6. みちょぱ「失礼キャラ」批判殺到
- 7. イナズマロックフェス名称変更へ
- 8. 日曜劇場 異常演出に複雑な声
- 9. 「絶対に許せない」GACKTが激怒
- 10. 声優・和氣あず未 拡張型心筋症疑いの0歳長女が集中治療室から一般病棟へ「24時間一緒にいられる」
- 1. ユニクロの大人見えパンツ紹介
- 2. DAISO 新商品を徹底レビュー
- 3. 裸で歩いてる? 二度見する服装
- 4. 40代 急な不安・落ち込みの原因
- 5. 3COINSのブラウンヘアアクセ紹介
- 6. 心理テストで分かる「秋の収穫」
- 7. コーデの救世主 ハニーズワンピ
- 8. 「シルク髪」へ導くアイテム
- 9. グラニフ 新アイテムを先行予約
- 10. セブン 新感覚フローズンチョコ