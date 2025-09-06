NakamuraEmiが本日開催した地元・厚木市文化会館で開催したワンマンライブ＜NakamuraEmi 10TH ANNIVERSARY LIVE in 厚木市文化会館 〜 ただいま & いらっしゃいませ 〜＞にて新曲「デイジー」を披露、9月7日（日）にデジタルシングルとしてリリースすることを発表した。本楽曲はNakamuraEmiからファンへ向け、感謝の気持ちを歌ったメジャーデビュー10周年に相応しい楽曲となっている。また、来年1月31日（土）にUVERworldとの2