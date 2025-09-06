新日本プロレスのＩＷＧＰ女子王座を保持する?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（２９）が、女子プロレス「スターダム」の鈴季すず（２２）との激闘を制し、２度目の防衛に成功した。スターダムのシングルリーグ戦「５★ＳＴＡＲＧＰ」ブルースターズＢブロック公式戦（８月９日、京都）で２人は、１５分時間切れドローに。決着をつけるべくＳａｒｅｅｅはＶ２戦（６日、横浜武道館）で鈴季を迎え撃った。試合が始まると２人はエルボー