今年で２０周年を迎えた演歌歌手・丘みどりが６日、東京・墨田区の両国国技館で「丘みどり両国国技館特別公演〜花道〜」と銘打ったコンサートを開いた。自身最大規模の単独公演で、女性演歌歌手での国技館公演は初めて。会場には、約４０００人の熱烈なファンが詰めかける中、「花魁」の衣装で登場し、紅白で歌唱した「佐渡の夕笛」、「紙の鶴」、「鳰の湖」（におのうみ）のヒット曲３曲を歌唱。「デビューして２０周年に