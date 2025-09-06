お笑いタレントの土田晃之（５３）が６日、都内で行われた「土田晃之×鈴木おさむ『僕たちが愛した昭和カルチャー回顧録』刊行記念オンライントークショー」に元放送作家の鈴木おさむ氏とともに出席した。同書は、土田が幼少期〜若手芸人時代までの８０年代から９０年代にかけてのカルチャーや出来事、その時の思い出を語り尽くした一冊だ。この日も、書籍で対談を行った鈴木氏と当時のテレビや漫画などの昭和カルチャーを懐か