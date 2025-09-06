お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（４２）が６日、ＴＯＫＹＯＭＸ「サバンナ高橋の、サウナの神様」に出演。結婚願望がないことを明かした。現在独身の井口。この日、ＭＣの「サバンナ」高橋茂雄から「結婚願望は？」と問われると「ない！」と即答。「リアルな話、バラエティ番組で結婚したいとかは言いますけど、実際は今のところ考えられないですね」と率直に語った。同棲経験もなく「なんならボロアパートか