＝LOVEが、新曲「ラブソングに襲われる」のジャケットおよびミュージックビデオを公開した。「ラブソングに襲われる」は10月8日(水)に発売される19thシングルの表題曲で、佐々木舞香がセンターを務め“好きってバレてもいいくらい、自分の気持ちに気付いて欲しい”という感情を表現したキュートなラブソングに仕上がっている。MVでは英国風の建物やモニュメントをバックに、秋の季節感が溢れる空間でのダンスLIPシーン、巨大な音符