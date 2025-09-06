俳優の市原隼人が5日、インスタグラムのストーリーズを更新。7kgの増量を報告し、役作りに励む日々を明かした。【写真】市原隼人の鍛え上げられた筋肉！市原は投稿で「とにかく増量。現時点でひとつ前の作品を撮り終えてから7kg増えた。食べて…食べて…稽古前のトレーニング後はとてつもない睡魔が…稽古後にまた、とにかく食べる」と明かし、食事と稽古を繰り返す役作りの様子をつづった。さらに「これでも1年半前の公演の