【モデルプレス＝2025/09/06】アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディチューン）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。【写真】ふるっぱー妹分、ミニスカ衣装◆CANDY TUNE、デビュー曲＆TikTokバズ曲披露FRUITS ZIPPERが所属する「KAWAII LAB.」から2023年にデビューしたCANDY TUNE。羽を背負ったとこの日特別