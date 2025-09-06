◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―５巨人（６日・バンテリンドーム）巨人・坂本勇人内野手が大仕事を果たした。３―４の９回２死から３連打で満塁の絶好機となり、代打で登場。カウント２―１から松山の１５５キロ直球を中前へ運び、値千金の同点打となった。続く吉川が勝ち越しの適時内野安打を放ち、逆転勝利を収めた。現在は出場機会が限られている中、劇的な勝利に大きく貢献したベテラン。「打つしかないので、思い切って