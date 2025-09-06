◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯第２日（６日、関空アイスアリーナ）女子はショートプログラム（ＳＰ）１位で昨季世界選手権（米ボストン）銅メダルの千葉百音（木下グループ）が、フリーでも１位の１４３・４８点をマーク。２１６・５９点の自己ベストで優勝した。北京五輪銅メダリストでＳＰ４位の坂本花織（シスメックス）はフリー１３８・３９点、合計２０３・６４点の２位でミラノ・コル