【モデルプレス＝2025/09/06】タレントのなえなのが6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。【写真】なえなの、雰囲気ガラリな姿◆なえなの、金髪×伊達メガネメンズライクなグレーのスウェットセットアップを着こなし登場したなえなの。また、スタッズの付いたキャップに伊達メガネを合わせ、クールな魅力を放出。黒