巨人の横川凱投手が７日の中日戦（バンテリンドーム）で今季２勝目を目指して先発する。６日は敵地でキャッチボールなどで調整を行った左腕は「しっかり勝てるようにまずは勝ちにつながるようなピッチングをしたいなと思います」と意気込んだ。中日戦は２試合に登板して防御率０・００だが、「特にクリーンアップの人達は長打がすごい、本塁打も多いので、その人たちの前にランナーを置かないだとか、あとは長打を打たれないよ