俳優で歌手のデヴィッド・ドゥカヴニー(65)が、２月に結婚していたことを認めた。お相手はフローリストのモニーク・ペンドルベリー(31)。今年初め、２人がそれぞれ左手に結婚指輪らしきものをはめている写真が公開され、結婚の噂が広まっていたが、今回デヴィッド本人が事実を明かした。 【写真】確かに！2月には結婚指輪がキラリ♡隣にいるのは懐かしいモルダー捜査官！ 『Ｘ-ファイル