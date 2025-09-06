元フジテレビで渡邊渚アナウンサーが、9月1日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】渡邊渚アナにドキッ気になる～ 自身のインスタグラムに、同日発売となったデジタル写真集「Re:水平線」の表紙画像を掲載。「6月に発売した1st写真集『水平線』が好評を呼び、今回、完全未公開カット160ページのボリューム満点なデジタル写真集を出すことになりました。」と報告した