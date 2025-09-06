FANTASTICSが6日、サンドーム福井でアリーナツアー「FANTASTICS LIVE TOUR 2025“BUTTERFLY EFFECT”−FLY WITH YOU−」初日公演を開催した。2度目のアリーナツアーが華々しく幕を開けた。この日はツアーのテーマ曲「BFX」で幕を開け、世界（34）は「この福井の空気を自由にグルービーに変えていいですか？」、佐藤大樹（30）は「今日しかできない思い出を作る準備はできていますか？」とあおり、FANTARO（ファンの総称）の大歓