天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが6日「ぼうさいこくたい」に出席するため初めて新潟県内入りされました。午後７時頃、新潟駅に到着された愛子さま。ホームでの出迎えに対し、笑顔を浮かべてあいさつを交わされました。新潟県を訪問されるのは初めてで、沿道からの歓声に手を振って応えられていました。7日は新潟市で開幕した「ぼうさいこくたい」に出席し、能登半島地震における災害福祉支援の取り組みや課題などに関するセ