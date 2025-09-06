オリオンツアーは、「JALタイムセール」を9月5日午後4時から15日午後11時半まで開催する。10月1日から2026年1月31日まで出発分の、JAL利用ツアー全商品が対象となる。商品の割引に加え、クーポンの利用で全商品1人あたり2,000円が割引となる。東京/羽田発の一例では、札幌2日間（ホテルネッツ札幌、2名1室利用）が18,700円から、大阪2日間（ホテル新大阪、2名1室利用）が18,800円から、福岡2日間（ホテルグランビュー福岡空港、2名