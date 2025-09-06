最近カードを引いてお出かけ先を決めたり、プロポーズの言葉を作って遊んだりする、カードゲームやボードゲームが人気ですよね。今回は友だちと自宅で楽しめる、すごろくパーティーゲーム「ウェイウェイらんど！」の新作をご紹介。第3弾となる「ウェイウェイらんど！3」では、大学4年生の就職活動をテーマにゲームが展開されています。気になる方は、「クライナーファイグリング」の公式オンラインストア、またはドン・キホーテの