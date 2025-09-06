『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開御礼舞台挨拶が6日、都内で開催され、鎹鴉役の山崎たくみ、石見舞菜香、中尾隆聖、釘宮理恵、堀江由衣、堀内賢雄、速水奨が登壇した。7人の豪華声優陣が集結すると、会場は大きな盛り上がりを見せた。【写真】いつ見てもキレイ！カラス色ドレス姿の堀江由衣舞台挨拶には竈門炭治郎の鎹鴉を演じる山崎たくみ、我妻善逸担当の雀を演じる石見舞菜香、不死川玄弥担当の鎹