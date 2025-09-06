タレント・辻希美＆杉浦太陽夫妻の長女・希空（のあ／17）が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。【全身ショット】絶対領域ちらり！“平成ギャル”な希空希空は、プリントTシャツにパーカーを羽織り、レースタイツを合わせた平成スタイリングで登場。小さめのティアラをちょこんと乗せ、ラメバックを掲げるなど姫ギャル感満載だった