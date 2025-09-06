格闘技「K−1」は6日、都内で「K−1ワールドMAX〜70キロ以下級世界最強決定トーナメント開幕戦〜」の前日計量と記者会見を行った。K−1ワールドGP女子アトム級タイトル戦の王者・松谷綺（22＝ALONZAABLAZE）は44・9キロ、挑戦者の末松胱（19＝K.I.KteamBLADE）は44・8で計量をパス。女子の松谷は「向かい合って自信なげな顔をしていた。あしたは壊して勝つのでよろしく」と鼻息も荒い。挑戦者の末松は「あしたはバチバチに