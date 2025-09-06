国民民主党の玉木代表は６日、次期衆院選でのさらなる党勢拡大に向け、全国行脚を開始した。小選挙区で各都道府県に最低１人を擁立することを目指し、候補者の発掘を急ぐ構えだ。この日は福岡市で開かれた党会合に参加し、「（衆院）解散・総選挙の話が急速に拡大している。準備を加速するしかない」と訴えた。石破首相（自民党総裁）が臨時総裁選実施を避けるために検討している解散が念頭にある。玉木氏は会合後、記者団に