バレーボールの世界一決定戦“世界バレー”の準決勝が日本時間6日、タイ・バンコクで行われ、女子日本代表（世界ランク5位）はトルコ（同4位）に1ー3（25ー16、17ー25、18ー25、25ー27）で敗戦し、47年ぶりの決勝進出を逃した。日本は2010年の銅メダル以来15年ぶりのメダルをかけ、7日に行われる、イタリア対ブラジルの敗者との3位決定戦へ。試合を涙で振り返った佐藤淑乃（23）は「自分たちの勢いがだんだん相手に消されて」。チ