西武は６日のロッテ戦（ベルーナ）に４―０と完封勝利。４連勝で楽天と入れ替わり４位に浮上した。先発した渡辺勇太朗投手（２４）が９回９７球で散発２安打、無四球のプロ入り初完投、初完封、しかも「マダックス」を達成し６勝目（８敗）を挙げた。そして、この勝利を強力援護したのは全４打点を挙げた１番・西川愛也外野手（２６）だった。初回の第１打席で相手先発・サモンズから８号先頭打者弾で先制した。「打ったのは