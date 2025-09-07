『エイリアン：ロムルス』（2024）監督のフェデ・アルバレスが、この続編ではメガホンを取らない予定であることがわかった。米にて語った。 アルバレスは『ロムルス』で共同脚本を勤めたロド・サヤゲスと共に執筆を進めていたが、この度「完成した」と報告。「ただ、今回は監督をバトンタッチするつもりです」と明らかにした。「僕はプロデュースを務めるつもり。リドリー・スコットと一緒にね。共同で製作をするつも