今回、Ray WEB編集部はサバサバ系女子について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は友だちのちなつから、「友だちの彼氏と喋ってたら怒られちゃってさ〜」という話をされ……？友だちの気持ちを考えないちなつに驚く主人公。このあとも彼女の暴走は続きます……！原案：Ray WEB編集部作画：しもだかほライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【自称サバサバ系女子】自分の都合だけ考える“自サバ”な友