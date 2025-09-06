「入れ替わってる!?」ってセリフに聞き覚えありません？ そう、『君の名は。』。あれをはじめ、『転校生』や『パパとムスメの7日間』とか、男女入れ替わりでジェンダーギャップをコメディにした名作はいくつもあるんですよ。が、ジェネレーションギャップの入れ替わりで名作といえば、堅物な母親とロックな娘が入れ替わっちゃう『フォーチュン・クッキー』。あれから20年以上経たないと作れなかった最強入れ替わりコメディが『シャ