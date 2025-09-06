◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―５巨人（６日・バンテリンドーム）巨人の田中瑛斗投手が移籍後初勝利をつかんだ。３―４の８回に６番手で登板。この回の先頭・山本に中前安打を浴びたが、代打・板山を空振り三振。８番・加藤を遊ゴロ。最後は９番・ロドリゲスを三ゴロに打ち取って無失点に抑えた。その後、９回に味方が逆転して、移籍後初勝利が舞い込んできた。田中瑛は日本ハムから移籍して１年目の今季はシュートボール