◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―５巨人（６日・バンテリンドーム）巨人・岡本和真内野手が劇的逆転勝利への口火を切る一打をマークした。３―４の９回２死走者なし。カウント２―１から相手守護神・松山の内角高め１４６キロフォークを左前へはじき返した。土壇場での４番の安打から岸田、中山がつなぎ満塁とすると、代打・坂本が中前へ同点打。続く吉川は勝ち越しの適時内野安打を放ち、５連打で逆転に成功した。この日は３