ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲの櫻井優衣が６日、さいたまスーパーアリーナで「第４１回マイナビ東京ガールズコレクション２０２５ＡＵＴＵＭＮ／ＷＩＮＴＥＲ」に出演し、ソロデビューを電撃発表した。櫻井は純白の衣装で登壇し、ステージ上でソロデビューを発表。１９日デジタルリリースの「キミのことが好きなわたしが好き」を初披露した。メンバーに見守られながら、同曲をお披露目し「緊張したけど温かい環境でパ