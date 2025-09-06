この漫画は、著者・あべかわ(@abekawa.zunda)さんによる、ママ友トラブルと解決までの道のりを描いた作品です。主人公のナナちゃんママが幼稚園で出会ったママ友との関係に悩みながらも、最終的に自分との価値観の違いを伝え、距離を置くまでを描いています。ご近所やママ友同士でおすそ分けをし合う人もいますよね。実家から送られてきたたくさんの野菜や、作り過ぎてしまったお惣菜など、良好な関係の中でおすそ分けをし合える関