俳優・岡部たかし（５３）が５日、甲子園球場での「阪神-広島」戦を前に、ファーストピッチを行った。９月２９日から始まるＮＨＫ朝ドラ「ばけばけ」に出演する岡部は、背番号「９・２９」のユニホームで見事なノーバウンド投球を披露した。小、中は野球をしており、始球式は初めて。「スピードよりもコントロールを目指してたんですけど、やっぱり頭の中が真っ白になりましたね」とストライクでなかったことに、悔しがった。