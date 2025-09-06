男性４人組ロックバンド・Ｔ−ＢＯＬＡＮの上野博文（６０）が肺がんのステージ４を患っていることが６日、分かった。所属レコード会社から発表された文書によると、上野は７月初旬に体の不調を感じ、かかりつけの医師のもとを受診。検査の結果、肺がんのステージ４で体の数カ所に転移が認められると診断された。診断後すぐに精密検査や転移部分への放射線治療を経て、現在は肺がんに対する投薬治療中。経過は良好だという。上