「二代目橋幸夫yH2」の公式X（旧ツイッター）が6日までに更新され、肺炎のため、4日に肺炎のため82歳で亡くなった歌手橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）への思いをつづった。「昨晩、橋幸夫さんが亡くなられました」と書き出し、「生前、僕たちのことを本当の息子のように可愛がってくれました」と振り返り、橋さんと「二代目橋幸夫yH2」のメンバー徳岡純平、進公平、小牧勇太との写真を公開した。続け