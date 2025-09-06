◆ソフトバンク2―1楽天（6日、みずほペイペイドーム）優勝マジック「18」を今季初点灯させた前日5日は11得点の大勝。大味な試合の翌日は…と言われる通りのロースコアの展開を、エースの有原で勝ち切れたのは大きい。好リードだけでなく、先制の適時打や好守でも支えた海野とのバッテリーが勝利を呼び込んだ。有原は前回登板まで3連敗。俊足の走者を出した時のクイック、得点圏に走者を背負った際の不安定さが目立っていた