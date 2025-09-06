◆福岡六大学野球秋季リーグ戦第1週第1日九共大4×―3日経大（福工大野球場）九共大の4番宮城琉人（4年・興南）が延長10回にサヨナラ2点適時打を放ち勝利を決めた。春のリーグ戦では5本塁打を放ち打点王と2冠を獲得した強打者だが「あの時（10回）は打席に入って拳1個分短く持って打った。ファウルでもいいから思い切り打った」と中前へはじき返した。出身地の沖縄では旧盆の最終日。祖父の昭夫さんの命日でもあり「おじい