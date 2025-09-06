◇第32回WBSCU18ベースボールワールドカップ1次ラウンド日本―韓国（2025年9月6日沖縄セルラースタジアム那覇）高校日本代表の先発左腕・末吉良丞（2年＝沖縄尚学）が4回を4安打2失点と力投し、先発の仕事を果たした。沖縄尚学のエース左腕として今夏日本一に輝き、今大会唯一の2年生として代表入り。宿敵と言える韓国戦の先発登板を託された。1―0の2回に暴投と適時打で2点を失って勝ち越されるも、味方の援護を力