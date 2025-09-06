テレビ朝日系「テレビ千鳥」が４日に放送され、千鳥・大悟、ノブが出演した。この日は、２人が子どもの頃に大流行したファミリーコンピューターのソフトの箱だけを見て名作を探す「ファミカセの隠れた名作探すんじゃ！」。箱だけを見て面白そうだと思ったソフトをチョイスした。２人は１９８８年発売の「リップルアイランド」、同年発売の「魂斗羅」、８５年発売の「プーヤン」を童心に返ってプレー。三者三様のおもしろさに