有終の美を飾ってみせる。バレーボール女子の世界選手権（６日、タイ・バンコク）、準決勝が行われ、世界ランキング４位の日本は同５位のトルコと対戦し、１―３で敗れた。４７年ぶりの決勝進出は逃すも、７日の３位決定戦で１５年ぶりのメダルを目指す。１―２の第４セットは和田由紀子（ＮＥＣ川崎）、石川真佑（ノバラ）らの攻撃で優位に進めたが、終盤に逆転を許した。日本も何とかジュースに持ち込んだものの、最後はトル