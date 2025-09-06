韓国の元フィギュアスケート選手のキム・ヨナさん（34）が2025年8月31日、自身のインスタグラムを更新し、近影を披露した。海をバックにキム・ヨナさんは、海をバックにブランドの化粧品を使う様子を投稿し、ファンから称賛のコメントを集めている。投稿された写真では、シンプルな黒いドレスを着用。2枚目の写真では、美デコルテを披露して、リップを塗ってメイクをする姿を見せている。この投稿には、「美しい」「きれい」「自然