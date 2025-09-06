TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局で放送中のラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE〜」（毎週日曜17:00〜17:55放送）。8月31日（日）の放送回のタイトルは「許せない、ちっちゃな悪事ありますか？」。幅広い世代で愛される「マツケンサンバ?」でもおなじみの俳優・松平健さんがスペシャルゲストとして初出演。この記事では、プライベートについて語ったトークパートを紹介します。安部礼司（小林タカ鹿）、