◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―５巨人（６日・バンテリンドーム）巨人の井上温大投手が先発するも初回に２者連続で本塁打を浴びるなど２回３６球、７安打４失点で降板となった。その後、リリーフ陣が無失点でつないだ。杉内俊哉投手チーフコーチは井上について「もちろん打たれたっていう反省は大事だけど、あれだけ早い回に降りて、中継ぎ陣に負担をかけたっていうのはね、そこが一番反省しなきゃいけないところなので」と