◆女子サッカー◇ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第５節ＩＮＡＣ神戸５―０Ｃ大阪ヤンマー（６日・ノエスタ）ＩＮＡＣ神戸とＣ大阪ヤンマーの「関西ダービー」はホームのＩＮＡＣ神戸が大勝し、３連勝とした。リーグ戦での通算対戦成績はＩＮＡＣ神戸が５戦４勝１敗となった。前半１０分、ＩＮＡＣ神戸が左ＣＫから先制した。一度はＤＦにはじかれたボールをエリア手前に立っていたＭＦ成宮唯がシュート。これはＣ大阪ヤンマーのＧＫ