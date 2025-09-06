◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯第２日（６日、関空アイスアリーナ）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）８位の渡辺倫果（三和建装・法大）は１３１・８２点と巻き返し、合計１８９・５５点で大会を終えた。トリプルアクセルを２本組み込んだ演目で冒頭の３回転半―３回転トウループの連続ジャンプを着氷。単発のトリプルアクセルは両足着氷になったが「この大きい大会でしっかり