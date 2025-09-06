【新華社昆明9月6日】中国雲南省文山チワン族ミャオ族自治州広南県の八宝鎮はこのほど、稲が収穫期を迎えた。4万5千ムー（3千ヘクタール）に広がる水田では稲が次々と成熟し、一面パッチワークのような美しい風景に変わっている。八宝鎮ではここ数年、雲南省の伝統的な高級米として知られる「八宝米」を、地域の特色ある優位産業として重点的に発展させている。食糧生産を中心に生態管理やレジャー・観光との融合を図ることで