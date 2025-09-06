天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは6日夜、新潟県に入られました。防災イベントに出席されるためで、新潟県訪問は今回が初めてです。愛子さまは、悠仁さまの成年式の「加冠の儀」に出席したあと、6日夕方、皇居を出発されました。午後7時ごろ、水色のスーツ姿の愛子さまは上越新幹線の新潟駅に到着し、花角英世知事らの出迎えを受けられました。駅前には初めて新潟県を訪れた愛子さまをみようと、多くの人々が集まり、「愛子さま〜