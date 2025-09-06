女優松井愛莉が6日、インスタグラムを更新。モデルのKOHEIと結婚することを発表した。文章の画像をアップ。「応援してくださっているファンの皆様いつもお世話になっている皆様」と切り出し、「この度、モデルのKOHEIさんと結婚する事になりました。お互いに支え合いながら、これからも歩んでいきたいと思っております」と報告した。「今後も今まで以上に成長していけるよう精進して参ります。まだまだ未熟ではございますが、温