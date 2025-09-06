「初のランジェリーカットにも挑戦しました。撮影が始まる前は緊張していなかったんですが、始まった途端にすごく緊張したのを覚えています。こんなに自分をさらけ出したのは初めてなので、みなさんに私の本気が伝わったらいいなと思います」SKE48の大村杏が初の写真集を発売する。ロケ地は微笑みの国・タイ。「撮影の合間にルンルンでマッサージを受けに行ったのですが、叫びたいくらい痛くて……。ずっと『NO！』って言ってた