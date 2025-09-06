先生泣いちゃったじゃん！やましたひでこさんが救済！全巻集めたい夫のマンガが生活空間を圧迫！？「断捨離(R)」の第一人者であるやましたひでこさんと、終活漫画で人気を博す漫画家・コラムニストのカレー沢薫さんが、趣味が行き過ぎて大変なことになったオタクの部屋に突撃！断捨離と対極にあるオタクの習性に踏み込み、気分がアガるモノと暮らしのバランスを提案。果たしてその集め方はモノを大切にしていると言える？自身