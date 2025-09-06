「まさか自分が写真集を出せるなんて、夢にも思わなかったです。写真集の撮影は、生まれてきていちばん楽しい時間でした。私が自分の人生を振り返るときに思い出すのは、この写真集を撮っていた瞬間なんだろうなと思います」あざとかわいい顔立ちに、100センチのバストで、グラビア界で存在感を増し続ける世良ののか。そんな彼女の思いが詰まった1st写真集が、まもなく発売される。台湾のビーチやホテル、夜市など、さまざまなシ